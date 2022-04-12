A man from CMS l ganga district eastern Uganda is nursing wounds after fighting a 🦁 lion he met near his home and killed it pic.twitter.com/o8xv6gpvDO — 🔴R.i.c.k.i.e✍🇺🇬 (@Rickykagino96) April 8, 2022

非洲國家烏干達一名男子日前在家門口遇見一隻獅子，為了保命竟然直接上演浴血肉搏戰，最終打死獅子，還將牠剝皮後煮來吃下肚，勇猛行徑引爆眾人熱議。

根據《每日星報》報導，烏干達姆佩夫卡加迪區（Mpefu Kagadi）一名男子近日在家門口遇見獅子，當下出於自衛本能，避免被吃掉，決定咬牙和牠展開一場激烈肉搏戰。儘管全身上下多處流血受傷，但男子不服輸，最終成功殺死獅子，還將死亡的獅子剝皮，剩下的肉塊則作為晚餐，烹煮後吃下肚。

根據網路上瘋傳的照片顯示，男子受傷嚴重，赤裸的上身布滿傷口，且多處抓痕，即便已經就醫包紮，但繃帶處仍不斷滲出鮮血。

畫面曝光後隨即掀起網友熱議，有人認為，不少動物瀕臨絕種，應該將獅子活捉送回叢林，不該輕易斷送獅子性命；但也有網友表示「這很公平，既然獅子會吃人，為何人類不能反擊？」、「出於自衛殺死獅子，沒毛病啊」、「如果這情況發生在你身上，你也會殺掉獅子的」、「說殺死獅子很過分的，根本都是虛偽份子」。