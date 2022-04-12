為了確認腹中胎兒的健康狀況，孕婦每隔一段時間就必須到醫院產檢，還會照超音波觀察胎兒的模樣，不過偶爾會照出意想不到的畫面。英國一名母親近日分享，她懷第一胎時去照超音波，未料竟發現女兒和「惡魔」十分相似，讓她擔心不已，所幸女兒出生後外表一切正常。

'I was terrified after seeing my daughter’s baby scan - she looked like a DEMON' https://t.co/VhmFPDFfk0 — The Sun (@TheSun) April 9, 2022

根據《太陽報》報導，英國女子婕德（Jade Boyland）在2014年懷有第一胎，她到醫院進行超音波檢查時，驚覺腹中胎兒的側面竟和「惡魔」十分相似，讓她嚇一大跳，扭頭詢問一旁的醫護人員：「這是什麼？看起來不太對勁」。從照片中可以看到，胎兒駝背、蜷縮著身體，還有2顆巨大的「眼睛」，以及細長的爪形手指，「長得就像動畫角色沙拉手指（Salad Fingers）」。

婕德驚恐的反應讓醫護人員忍不住大笑出聲，隨後和她解釋胎兒只是面朝外，看起來一切都很正常，婕德才稍微放下心，開玩笑地稱她的女兒是「惡魔之子」，之後還把超音波照片拿給親友看，大家都覺得非常有趣，「我想很多人都沒有看過這種超音波照片」。

儘管如此，婕德還是有些擔心女兒的長相，直到生產完她才真正放下心中的大石頭，如今女兒已經7歲，婕德開玩笑地說：「7年來她一直保持著自己的惡魔個性，每個見到她的人都說，她是全世界最活潑的孩子」，雖然育兒之路相當辛苦，但婕德仍感到幸福，並表示自己不會為了迎合世界，而改變孩子的天性。