慈禧太后是近代史上最有權勢的女人，也是歷史上備受爭議的人物，有不少人都認為她生活荒淫奢侈，是清朝走向滅亡的關鍵之一。據史書記載，慈禧每頓餐就要上108道滿漢全席，對於美食相當講究，其中有一道她特別喜愛的菜餚，讓她吃了讚不絕口，不過當她得知背後原料後，因為太過羞恥，一怒之下竟將御膳房的廚子通通砍頭。

根據《搜狐網》報導，慈禧是出了名的吃貨，清光緒26年八國聯軍侵占北京時，慈禧逃至長安，陝西巡撫為了討好慈禧，特別獻上長安特產「驢錢肉」給慈禧品嚐，沒想到慈禧一吃上癮，更下旨每年進貢食材入宮，命令御廚學習烹製。

直到某次慈禧一時心血來潮，詢問御廚驢錢肉的原料，沒想到御廚們一直支支吾吾不想回答，直到多次質問後才得知，原來驢錢肉是用公驢的生殖器（又稱驢鞭）醃製而成，享用時需切成小圓片，因為中間有個小孔，神似古代的銅錢而得名。

慈禧知道自己吃的是驢鞭後，當場暴跳如雷，還因為太過羞恥，將近百名御廚以欺君之罪通通賜死，又擔心此事傳出去有失尊嚴，還將陝西巡撫免職。