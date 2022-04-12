尼泊爾一名16歲少年從出生就被發現，他的後背尾骨處長有尾巴，異於常人的外型讓父母相當擔心，不斷帶他到處求醫，直到他們遇見一名神職人員，稱少年的尾巴很可能代表他是神的轉世，一家人從此改觀，不再試圖讓尾巴消失，少年也因此在網路上爆紅，成為眾人關注的對象。

印度神職人員認為阿德里卡是猴神轉世。(影片來源/YouTube/StoryTrender)

根據《鏡報》報導，16歲少年阿德里卡（Deshant Adhikari）出生後5天才被帶回家，父母驚訝地發現，兒子在背後尾骨、脊椎底部的位置，竟長出一條詭異的尾巴，父母嚇得帶他到處求醫，甚至出國尋找治療方法，但都沒辦法阻止尾巴持續生長。

後來阿德里卡的父母遇到一名神職人員，對方一看到尾巴，就極力勸阻他的父母不要使用任何手段把尾巴剪掉，並稱阿德里卡很可能是猴神哈努曼（Hanuman）轉世，一家人才終於不再擔心，開始接受他背後那條尾巴，放任它自由生長，如今尾巴已經約70公分長，上面還長滿濃密的毛髮。

阿德里卡表示，自己小時候對於尾巴感到很自卑，想隱藏起來不給別人看到，但自從向群眾展示尾巴後，他發現自己已經可以坦然面對這件事情，一點都不會尷尬，對於自己在網路上爆紅，阿德里卡也感到十分榮幸，「現在很多人都知道我是那個長著尾巴的男孩，我感覺很好」。