世界之大無奇不有，許多人夢想著有朝一日能環遊世界，但因為經濟、現實情況不允許，直至撒手人寰都無法圓夢。不過美國一名網友卻在海岸邊撿到一支酒瓶，沒想到仔細一看，裡頭竟然裝著骨灰，瓶身上的紙條寫著「我正在環遊世界，看到後請拍照寄給我，並且把我丟回大海中」，畫面曝光後引爆眾人熱議。

臉書粉專《加藤軍台灣粉絲團2.0》日前轉貼一張照片，畫面中可見，有人單手握住一支透明酒瓶，裡頭裝了一些灰色的不明粉末和一張便條紙，紙條上則清楚寫道「請不要打開我，我的骨灰正在進行海上環遊，我是從美國東南部的坎伯蘭島開始了這次的旅程」。

由此可知，酒瓶內的灰色粉末應該正是酒瓶主人的骨灰，對方也在紙條上叮嚀撿到酒瓶的人，「如果你看到我的話，請拍下照片後寄到這個電子信箱，再把我丟回海裡，我想繼續旅行」。

事實上，該張照片早在3年前就曾被PO到Reddit論壇，如今照片再度被起底，不少網友紛紛留言直呼「辛苦了一輩子，總算實現了環遊世界的夢想」、「有點浪漫」、「手滑就永遠定居了」、「沒寫日期，不知道漂流多久了」、「骨灰級旅人」、「窮遊的極致」、「骨灰瓶的奇妙旅程」。