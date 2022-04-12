「孟姜女哭倒長城」是相當耳熟能詳的民間故事，傳說中在秦始皇時期，孟姜女的丈夫被捉去修築長城，卻不幸病死，孟姜女得知後悲痛地哭倒800里長城，還靠著滴血認親找回丈夫的遺骨；對此歷史教授表示，孟姜女的原型是周代齊國武將杞梁的妻子，她存在的時間比秦始皇還要早上幾百年，當時萬里長城根本還沒開始建造。

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，孟姜女的歷史原型其實是周代齊國一名武將杞梁的妻子，稱為杞梁妻，據《左傳》記載，襄公23年齊國攻打莒國時，杞梁作為先鋒不幸戰死，後來齊侯返國時，在郊外遇見杞梁妻，下車向她弔唁，但被她拒絕，杞梁妻表示，如果丈夫有罪，就不該弔唁他，若無罪則應該到家裡弔唁，而不是在路邊，這樣不符合禮法，齊侯聽了相當慚愧，整理好儀容後便前往杞梁家弔唁。

這件事發生在公元前549年，而秦始皇存在的年代為公元前259年到前210年，雙方之間差距數百年，完全不可能扯上關係，甚至故事中沒有出現任何哭的情節，究竟為何會演變成「孟姜女哭倒長城」呢？

于賡哲表示，這個故事越流傳，後人越加油添醋，一開始只是說杞梁妻善哭，到西漢後期就變成她哭倒了一座城，三國時期曹植所寫的《黃初六年令》更誇張，稱「杞妻哭梁，山為之崩」；南北朝後期到唐初的著作《同賢記》便出現「孟姜女哭長城」的故事，在唐代文書《孟姜女變文》中也能看到類似的內容。

對此于賡哲認為，這個故事之所以被後人「甩鍋」給秦始皇，最主要的原因就是，在他當政之時民間生靈塗炭，造成老百姓的痛苦記憶，因此人們容易將悲劇故事設定在秦朝。