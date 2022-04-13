尼斯湖水怪是生活在英國蘇格蘭尼斯湖的傳說生物，雖然曾有許多目擊證詞，但牠是否真實存在至今仍是未解之謎，近日英國一名生物學家認為，尼斯湖水怪其實就只是鯨魚的陰莖而已。

Back in day, travellers/explorers would draw what they saw. This is where many sea monster stories come from ie. tentacled and alienesque appendages emerging from the water - giving belief to something more sinister lurking beneath....however, many cases it was just whale dicks. pic.twitter.com/6ZH1nJZvB1 — Prof. Michael Sweet (@DiseaseMatters) April 8, 2022

根據《每日紀事報》報導，英國德比大學（University of Derby）生物學家斯威特（Michael Sweet）日前在推特發文，表示古代的旅人出海探險時，習慣會把所見所聞繪製下來，但這些畫作並不一定準確，「這就是許多海怪故事的由來，從水中出現各種觸手或異形，讓人們相信有更險惡的東西藏在水面下，但其實大部分時候都只是鯨魚罷了」。

斯威特指出，鯨魚通常是群體交配，所以當一頭雄鯨正忙著和另一頭雌鯨交配時，其他雄鯨就會在旁邊游來游去，等待輪到自己，同時將自己的陰莖露出水面；除此之外，一頭雌鯨的主要配對者只有一頭雄鯨，所以其他雄鯨會試圖推翻主要雄鯨，積極爭取交配權，而一個競爭群體可能只有少數幾隻雄鯨，也可能多達12~15隻。

推文發布之後，衝擊性的內容引發熱烈討論，不少人對斯威特的說法感到震驚不已，但也有人質疑他的觀點，「幾乎所有關於水怪『長脖子』的描述都是深色的，而鯨魚的陰莖是粉色的，沒有人會把這2者搞混吧？」、「我不相信鯨魚可以從海中游到比尤利灣，再沿著尼斯河游到尼斯湖」、「尼斯湖是淡水湖，鯨魚不可能在裡面生存」。