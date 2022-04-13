在古代封建社會，姊妹同嫁給一名男子是很常見的事情，後宮也不例外，許多顯赫的家族都會將多名女子送進宮，她們的關係很可能是堂姊妹或姑姪，甚至還有一對祖孫同嫁給乾隆皇帝，她們就是出自富察氏家族的孝賢純皇后和晉妃，儘管如此，2人的命運卻大不同，一個當上了皇后，一個只能孤老終身。

綜合陸媒報導，孝賢純皇后和晉妃都出自滿州鑲黃旗的富察氏家族，但2人並不是親祖孫，只是按照輩分為祖孫。雍正5年時，孝賢純皇后在外八旗選秀中被指婚為皇四子弘曆的嫡福晉，婚後2人相處融洽、十分恩愛，雍正駕崩後，乾隆也在孝賢純皇后的扶持下順利登基，夫妻倆的好感情當時的眾人都有目共睹。

皇后還替乾隆生下2兒2女，未料2名皇子都不幸早夭，讓她遭受巨大打擊，為了緩解愛妻的喪子之痛，乾隆決定帶她外出東巡，然而途中皇后不幸感染風寒，過沒多久就病倒離世。乾隆對此悲痛不已，但仍親自護送皇后的靈柩到陵墓，還頒下一道諭旨，對皇后的一生做出高度評價，並在喪滿日寫下一篇《述悲賦》，足以見證對皇后的用情極深。

但同樣嫁給乾隆的晉妃就沒這麼幸運了。乾隆60年，已經85歲的乾隆將皇位禪讓給十五子顒琰（嘉慶帝），並稱自己為太上皇。嘉慶3年舉辦外八旗選秀，富察氏秀女被指定為內廷主位、侍奉乾隆，並被封為晉貴人，然而入宮還不到一年，乾隆就去世了，等道光帝即位後，才被尊封為「晉妃」，而史書上關於她的記載十分稀少，只知道她在道光2年過世，是乾隆帝最後一位入葬裕陵妃園寢的妃子。