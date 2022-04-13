為了確保乘客們的安全，搭乘飛機以前都必須通過安檢，防止有人攜帶危險物品登機。近日美國一名男子接受安檢時被攔了下來，原因出在他隨身攜帶的拐杖，裡面居然藏著一把長刀，讓他超級傻眼，崩潰直呼：「我不知道！」，消息曝光後，還釣出有類似經驗的過來人分享糗事。
根據《CNN》報導，本月5日，美國一名男子在波士頓洛根國際機場（Boston Logan International Airport）搭機前接受安檢，被運輸安全管理局的工作人員攔了下來，因為他們發現男子的拐杖中竟藏有一把細長的刀，看起來十分鋒利；運輸安全管理局發言人瓦拉茲（Dan Velez）在推特發文表示，男子接受警方偵訊時堅稱不知道拐杖裡有刀，所以在他交出拐杖之後，就被獲准繼續旅行。
然而7日又有一名乘客因為類似的理由在安檢處被攔下，運輸安全管理局發言人法布絲坦（Lisa Farbstein）發文指出，這名乘客的梳子柄裡，居然也藏有一把短刀，讓他們相當無奈，在官網上提醒搭乘飛機的旅客，「有些隨身攜帶的物品，可能會因為內容物被沒收，就像是藏有長刀的拐杖」。
消息曝光後很快就引發熱議，還釣出擁有類似經驗的「過來人」，他在論壇《Reddit》發文，透露繼父在1985年左右，於國外二手市場買了一根很酷的拐杖，還曾帶著它搭飛機到世界各國遊山玩水，一直到90年代末，繼父的朋友好奇拆開來一看，大家才驚覺這根拐杖裡藏著一把劍。
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