巴西一名男子日前把一個重達2公斤的啞鈴塞進肛門，結果無法自行取出，忍耐了2天以後，才因為腹痛、無法排便而就醫，然而普通的手術鑷子根本沒辦法夾出啞鈴，無可奈何之下，醫生只好以手臂伸進男子直腸內的方式，徒手把啞鈴拿出來。

Brazilian man shoves a 2kg DUMBBELL in his rectum... only for the 20cm-long weight to get STUCK https://t.co/0motOAhpYH — Daily Mail Online (@MailOnline) April 13, 2022

根據《每日郵報》報導，亞馬遜州首府瑪瑙斯（Manaus）的54歲男子，日前把一個2公斤重的啞鈴塞進肛門後，無法自行取出，忍耐了2天，才因為身體不適就醫，他抱怨自己有腹痛、噁心想吐、無法排便等症狀，不過醫生內診時看不出任何異狀，於是安排男子進行腹部X光檢查。

醫生透露，男子在體檢期間相當不配合，所以猜測他是因為「性行為」造成身體出問題。而X光片顯示，有一個長約20公分的啞鈴，卡在男子的直腸與結腸交接處，儘管醫生想透過手術鑷子夾取，但始終無法夾出啞鈴，無可奈何之下，醫生只好親自「動手」，把手臂一部分伸入患者的直腸中，才終於順利取出啞鈴。

這起特殊的醫療案例近日被刊載在期刊「國際外科手術案例報告（International Journal of Surgery Case Reports）」，醫療人員指出，手術過程中「困難重重」，所幸最後還是順利結束，該名患者也在3天後出院返家。

報導還指出，多數因為直腸異物而住院的患者為20歲至40歲的白人男性，原因通常出自於「性滿足」，而且大部分的人會先自行嘗試取出異物，失敗多次以後才會選擇就醫，而這種塞入異物的行為很可能導致直腸受傷，甚至是大便失禁。