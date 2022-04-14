伊拉克一名103歲男子日前迎娶第3任妻子，對方年僅37歲，和他比起來相當年輕，男子對此非常滿意，儘管已經擁有15名孩子和數百名孫子孫女，他仍不滿足，想和新老婆再生更多小孩。

Born in 1919, an #Iraqi man with 15 children and hundreds of grandchildren from southern province of #Al-Diwaniyah, has married for a third time and hopes his new #wife will give him more childrenhttps://t.co/dwOv4iUWEh — Arab News (@arabnews) April 8, 2022

根據《阿拉伯新聞》報導，出生於1919年的哈吉（Hajji Mukheilif Farhoud Al-Mansouri），來自於伊拉克南部的迪瓦尼耶省（Al-Diwaniyah），日前在距離首都巴格達（Baghdad）180公里的索馬爾（Somar）舉辦婚禮，迎娶一名37歲的女子。

哈吉的兒子阿卜杜勒（Abdul Salam）透露，他的母親在23年前去世，之後父親娶了第2任妻子，但她在今年離家出走，回到原本的家人身邊，哈吉等了她好幾個月，妻子卻一直沒有回來，於是才決定要再為自己娶一名「能夠生更多小孩」的第3任妻子。

為了一圓父親的心願，阿卜杜勒和其他兄弟姊妹幫父親挑了一名出生於1985年的「好女人」，哈吉表示他的新老婆非常年輕，願意和他生很多小孩，而他並不奢求能從孩子那裡得到任何東西，「我只是向神祈禱能夠保佑他們，並一直陪伴在我身邊」。

儘管哈吉到了103歲高齡再娶的消息令人驚訝，但跟他72歲的長子卡德姆（Kadhem）比起來，他還只是結婚「菜鳥」，因為卡德姆經歷過9段婚姻，目前還有4名妻子以及16名女兒、17名兒子，對此卡德姆指出，尊重生活一直是他們家的傳統，因此不該懼怕結婚生子。