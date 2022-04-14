大陸河南一名12歲小男孩日前跟阿公外出吃飯時，偷看到阿公的支付密碼，竟心生歹念，不斷在網路上購買東西，最後將阿公戶頭裡的23萬人民幣（約新台幣105萬元）養老金，花到只剩不到5元，阿公得知後情緒崩潰，哽咽表示「心疼，心太疼了。」

綜合陸媒報導，河南省鞏義市一名小男孩小祥（化名）透露，去年9月跟阿公外出吃飯時，默默記下了阿公的支付密碼，後來看到任何想買的東西，都直接入手，「我買了筆記型電腦、蘋果手錶、華為的VR眼鏡等。」小祥為了不被家人發現，還將戰利品存放在快遞站，直到阿公發現戶頭剩下人民幣8毛錢（不到新台幣5元），去查才知道竟然遭到孫子盜刷。

小祥母親氣炸表示，查看消費明細後發現，兒子前前後後買了61樣商品，家裡堆滿了大大小小的紙箱，除了玩具、氣炸鍋、夾板等，還有好幾箱是盲盒，根本不知道裡面裝了什麼。

得知養老金被孫子花光後，阿公情緒相當崩潰，紅著眼眶哽咽說道「心太疼，現在的狀態處於晚上都不知道白天的，腦子已昏。」

家人循線追查發現，小祥都跟某個直播主下單，且該直播主對小祥也十分有印象，「是單場消費破3萬人民幣（約新台幣13.7萬元）的一個大哥。」目前小祥家人已聯繫網路平台告知真相，希望賣家能通融，協助退貨退款。