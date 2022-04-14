古代文人給後世手無縛雞之力的印象，不過在歷史上，其實有不少文人武藝高強，而且各個文武雙全。以東周春秋末期魯國的教育家「孔子」為例，他不僅才智過人，而且還有超大的力氣，此外，詩仙李白在唐朝時甚至是一名行俠仗義的遊俠，不過到了宋朝後，文人才開始不再習武，究竟是什麼原因導致的呢？

根據《梨視頻》報導，古代文人不僅會讀書，而且還會練武增強體力，至聖先師「孔子」就是如此，在《史記·孔子世家》記載，孔子身高9尺6吋，相當於200多公分，身材非常魁武，《呂氏春秋》寫到「孔子之勁，舉國門之關，而不肯以力聞。」指孔子能夠輕鬆舉起大城門，可見他不僅高大，而且力氣過人，平時肯定有進行鍛鍊。

此外，孔子在教育方面，認為文人要學習六藝「禮、樂、射、御、書、數」，指的是德育、音樂、射箭、騎術、書法及算數，可見孔子認為教育不只著重在文學上，體能也是非常重要。還有詩仙「李白」也是文武雙全的代表，盛唐時期邊塞詩人眾多，而且遊俠風盛行，李白性格熱血又瀟灑，經常與地痞打架。

唐朝詩人魏顥在《李翰林集序》描述李白，「少任俠，手刃數人」，另外，李白也曾在《贈從兄襄陽少府皓》提到「托身白刃裡，殺人紅塵中」，他中年時離開長安，遊歷齊魯除了為修道外，另一方面也是為了學劍，他在與朋友敘舊時還寫下《敘舊贈江陽宰陸調》，描述殺出五陵惡少重圍的往事，李白還向當時公認的第一高手「裴旻」學習劍術，之後他還收了一位名叫「武諤」的遊俠為徒弟。

到了南宋還是有不少習武的文人，豪放派詞人辛棄疾驍勇善戰，從小受祖父辛贊影響，因此懷有「抗金復宋」的決心，22歲時便在濟南南部山區聚集2千多人，加入耿京的起義軍，豈料義軍有人兵變，耿京被叛徒張安國殺害，他氣得率領50騎兵直驅山東，闖入5萬人軍營中，捉拿叛徒張安國，之後押解張安國到建康城斬首，但由於在金國地盤長大，因此無法受皇帝信任，導致辛棄疾歸宋後並未受到重用，他便將悲憤寫進詩詞裡。

還有南宋詩人陸游也是習武之人，他曾在《融州寄松紋劍》自述「十年學劍勇成癖，騰身一上三千尺。術成欲試酒半酣，直躡丹梯削青壁。」不過辛棄疾與陸游卻是史上最後一批懂武的文人，因為宋朝重文輕武，當時若武術高強，反而會被認為學識低，再加上宋朝後科舉制度崛起，世家大族沒落，學習武功需要花錢，寒門士子只能靠讀書翻身，根本沒有多餘的財力練武，而且後世也開始禁止民眾耍舞弄劍，至此文人不再重視武功。