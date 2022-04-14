投履歷是求職關卡中最初且最重要的環節之一，因此大家在送出資料前，都會再三確認，防止意外發生。英國一名男子在網路上投遞履歷時，意外把自己的性病檢查報告也一併交出，等到他發現的時候已經無力挽回，最後也不出所料地收到公司的拒絕信。

根據《紐約郵報》報導，27歲男子保羅（Jacques Paul）近日在TikTok分享自己的超糗的求職經歷，他透露這件事發生在2020年，他投遞履歷給一家名列英國前4大的顧問公司，自己一直夢寐以求進入裡面工作，為此他花了好幾個小時填寫求職申請表，並在送出前再三確認沒有打錯字。

不久後保羅收到確認信件，要求他登入查看工作申請狀態，沒想到一點開他就看見自己竟然在履歷中附上了性病檢查報告，讓他瞬間嚇傻。保羅坦言，自己在申請工作時，還一邊聽音樂、看新聞、關心疫情發展，一次處理多項任務，未料竟在收到檢查報告之後，錯將PDF檔案認成履歷，一併上傳到申請網頁。

然而資料送出後就無法再更改，保羅只能祈禱公司人資會將一切視為無心之過，或假設他只是故意提交，以證明「這位求職者沒有任何性病」。不過3天後，保羅就收到公司的制式回函，告知他不會再繼續他的申請流程。

如今保羅已經找到另一份工作，所以可以輕鬆地談論這次經歷，不過當下他真的非常崩潰，同時保羅也希望透過分享自己的糗事，稍微緩解所有求職者的緊張與不安。