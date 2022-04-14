大陸有不少農村地區，仍保有婚鬧的習俗，不少新娘、伴娘慘遭鹹豬手，即便官方想要改變這項陋習，但似乎成效不彰。不過近日山東就出現霸氣一幕，只見一名新娘手持短鞭，將新郎護在身後，直接打跑婚鬧民眾，讓網友一面倒喊讚。

根據《極目新聞》報導，本月10日，山東省煙台市舉辦一場婚禮，3名友人在新娘回家的路上，手持樹枝試圖「鬧新郎」，沒想到穿著中式禮服、腳踩高跟鞋的新娘下秒一手將新郎護在身後，一手拿短鞭反擊，情急之下還抬腿踹人，霸氣十足的護夫舉動，不僅將朋友們打得節節敗退，一旁的新郎更是笑得合不攏嘴。

該段影片由禮車駕駛拍攝，他受訪時表示，新郎在接新娘回家的路上因吉時未到，所以這對新人和朋友們在路上鬧了一下，「我開了一年多的禮車，第一次見到新娘這麼猛，羨慕新郎，這種被保護的感覺真好，未來新郎有福了。」

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「這是我見過最霸氣的新娘」、「真的太勇了，霸氣極了」、「別的不說，他老婆是真疼他」；但也有不少網友抵制婚鬧，「看著很解氣，這種婚鬧就應該及時被遏止，一點也不好笑」、「這一棍打的不僅僅是婚鬧，更是對這惡俗的亮劍」。