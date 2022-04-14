美國一名12歲男童日前與父親外出釣魚，沒想到捕獲一條長約3公尺的鱘魚，由於該魚種的化石記錄久遠，因此又被稱為「活化石」，外型就像是一條恐龍，因此格外受到關注，而男童釣到這條鱘魚的長度還差點破該州的紀錄。

根據《KTVB》報導，美國愛達荷州一名12歲男童泰勒（Tyler Grimshaw）日前與父親藍斯（Lance）在嚮導韋斯那（Joe Weisner）的帶領下，前往斯內克河（Snake River）釣魚，沒想到竟釣到一條9英尺11英寸（約3公尺）長的鱘魚（Sturgeon）。

嚮導韋斯那堤到，雖然泰勒還只是孩子，但對釣魚非常有一套，「他把魚竿夾在兩腿之間，基本上是蹲在魚竿上，用自己的體重壓住魚竿在釣魚」，最終花了50分鐘將魚釣上來，隨後進行3次測量，確認魚的長度追平該州捕獲鱘魚的記錄，泰勒與鱘魚合影後就將牠放回河裡。

泰勒表示，釣到這一條鱘魚成為他生命中最寶貴的經驗，「我很興奮，這條魚比我以前見過的都要大得多」，而他之後還將魚尾含進嘴裡拍照，開玩笑的表示味道非常好。而鱘魚分為鱘科和匙吻鱘科，體長可達數公尺，化石記錄可追溯至2.45至2.08億年前的三疊紀時期，是地球上體型最大、壽命最長的淡水魚，但受到環境汙染、過度捕撈等因素，目前被列為瀕危保護物種。