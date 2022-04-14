上海市一名張姓男子在松江區擁有一棟房子，14年前當地政府打算拆房子進行都更時，他只想著如何將利益最大化，並獅子大開口，要求6間房屋和1億人民幣（約新台幣4.3億元）的補償金，後來遭到拒絕，張男自此之後也沒再進行搬遷，成了當地最強釘子戶。沒想到14年過去，張男卻反過來請求政府趕快將他的危房拆除，原因讓人錯愕。

綜合陸媒報導，張男多年前在上海市建設公司任職，相較於住家四周全是平房，經濟優渥的他，蓋了一間3層樓高的洋房，每當有人稱讚時，張男嘴巴上總是假裝低調的說「哎呀，這沒什麼啦」，但下秒又會說出價格，滿足虛榮心。

後來房子一度住了十幾人，除了張氏夫妻之外，還有他的岳父岳母，就連兒子和女兒成家後也繼續住在家裡，隨著人數越來越多，磨擦和爭吵也不少，但因為張男已經退休，沒多餘閒錢置產，只能默默忍受。好不容易傳出都更消息，全家人也相當開心，期盼能換到新房子、拿到補助款。

不過因為政策規劃，張家的3樓違建無法收到補助款，由於自家長年來都是鄰里之間羨慕的存在，張家不滿只能獲得和鄰居家差不多的賠償，加上房子位於滬亭北路正中央，是最重要的地段之一，因此獅子大開口，向當地政府開出6間房屋和1億人民幣（約新台幣4.3億元）的補償金，否則絕不搬遷。

眼見張家態度堅決，建商在無法勸退之下，只好繞過張家房屋，將原先規劃的四線道變成兩線道。張家發現計畫落空後，也感到十分錯愕，由於長期住在柏油路中央，不僅炎熱、吵雜，還因為路線不順，家門口經常發生車禍碰撞，最後張家兒女實在受不了，攜家帶眷搬走，張男也在14年後同意多年前的都更條件，最終拿到4間房屋及70萬人民幣（約新台幣307萬元）的補償金，這才結束一場鬧劇。