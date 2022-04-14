狗狗是人類最忠誠的伙伴，只要認定了飼主，就會全心全意地為對方付出。大陸浙江一名女子收編了一隻鄰居棄養的狗狗，沒想到牠為了報恩，2年以來天天親自護送飼主一家出門，可愛的行為讓他們覺得相當溫暖窩心，消息曝光後，網友們也全都感動不已。

根據《後浪視頻》報導，浙江杭州一隻小狗被收養以後，2年來的時間，每天都會風雨無阻地護送全家大小外出上班，就算大家出門的時間都不一樣，他仍堅定地跑在汽車前方，一路領著飼主一家到村門口，途中牠還會邊跑邊回頭查看，似乎在確認飼主們是否有好好跟上。

飼主周女士表示，這隻小狗是2年前被隔壁村的鄰居棄養在自己家院子，當時牠才1個多月大，飼主不忍心於是將牠收編，並無微不至地照顧、親手餵食羊奶粉，看著牠一天天慢慢長大，因此一家人和小狗的感情相當深厚，見到牠對家人有這麼強的保護欲，讓他們非常感動。

新聞曝光後，不少網友也覺得小狗的行為十分暖心，紛紛留言：「狗狗真的是我見過最最最忠誠的動物朋友！好愛狗狗」、「萬物皆有靈，狗狗是個懂得感恩的好孩子」、「可愛的毛孩子」；不過也有網友呼籲，為了小狗的安全起見，不應該讓牠在大街上亂跑，「還是要注意狗子安全，畢竟路上有車」。