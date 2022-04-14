貓和狗的個性差很多，因此不少人認為，貓狗若要相處融洽並不容易，但事實並非如此。美國一名飼主養了2隻狗，豈料其中一隻不幸過世，他為了不讓愛犬寂寞，因此領養了一隻小貓回家，沒想到牠們一見如故，經常窩在一起不肯分開。

綜合外媒報導，美國紐約水牛城一名飼主巴比拉德（Lee Babirad）原本養了2隻狗，豈料其中一隻在2020年不幸去世，留下3歲的德國牧羊犬米豆（Meadow），飼主擔心愛犬面對同伴的離開會抑鬱寡歡，而當時附近農場有一窩小貓出生，第二天他便帶米豆至農場尋找新夥伴，相中了一隻燕尾服貓，並取名為特維格（Twig）。

起初巴比拉德擔心貓跟狗會處不好，豈料牠們經過一晚的互相認識後，便立刻接納對方，甚至從此形影不離，巴比拉德受訪時提到，「米豆和特維格相處的模式，就像牠們前世是一對夫妻，這一世終於又找到彼此」，牠們甚至經常抱在一起，他也將寵物和諧相處的畫面拍下，並上傳到Tiktok，吸引超過600萬網友觀看。

不少網友感動的說，「狗狗應該也把貓當成同類了」、「真的好難得，我家的貓跟狗完全不合，牠們眼神一對到就吵架」。根據狗訓練網站「Clicker Training」指出，貓和狗相處融洽並不少見，儘管牠們個性不同，但在某些領域上還是相似的，因此容易發展出親密的友誼關係，並出現同床共枕、吃彼此食物、一起玩耍的舉動。