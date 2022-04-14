火星上到底有沒有生物？是人類一直在尋找的答案，雖然有時會拍到疑似像生物的痕跡，但經過一番研究後，確認只是地表自然變化的現象，但每一次的發現，總是引發民眾好奇。美國國家航空暨太空總署近日分享一張趣照，只見火星表面有一個坑洞，不少網友認為像腳印，而這其實是「艾里撞擊坑」。

根據《紐約郵報》報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）近日在IG帳戶上分享一張照片，累積45萬人按讚，只見火星表面上留有一個巨坑，上面還有類似爪痕的凸出效果，乍看之下宛如腳印，不少網友表示，「看起來好像外星人的巨大腳印」、「大自然真的是太美了，就連宇宙也是如此」。

美國國家航空暨太空總署在發文中解釋，此為「艾里撞擊坑」（Airy Crater），以知名英國皇家天文學家喬治·比德爾·艾里（George Biddell Airy）命名，位在子午線高原內，被作為天文觀測的零參考線，但隨著科學家開始更詳細的拍攝火星表面後，需要一個更精確的標記，因此將該坑內一個更小的撞擊坑「艾里-0」設為火星本初子午線的定義點。而這張照片是透過火星偵察軌道衛星（Mars Reconnaissance Orbiter）的高解析度成像科學設備（HiRISE）所拍攝。

而火星上經常拍到類似生物的照片，20年前在火星南極表面曾拍到像蜘蛛的斑點，讓科學家們非常好奇，因此研究員麥基恩（Lauren McKeown）帶領團隊，模擬火星的大氣環境進行測試，推測此過程稱為「昇華」，火星大氣層內的二氧化碳，隨冬季氣溫下降，以「霜」或「冰」的形態沉積於火星表面，待春季氣溫變暖時，從極地冰裂縫中逸出，地表就會留下樹突狀的坑洞，看起來像是蜘蛛。