古代男寵十分盛行，指的是被女人所包養的男子，歷史上最著名的莫過於武則天所包養的張易之和張昌宗兄弟，然而除了武則天之外，許多貴婦也有包養男寵的習慣，背後原因有以下4種可能性！

根據陸網報導，古代貴婦之所以愛養男寵，最主要是「顯示身分的威儀和權利」，一代女皇武則天最早是唐太宗李世民的才人，後來又成為唐高宗李治的皇后，等到唐高宗死後，武則天最先包養的男人是一位名叫薛懷義的和尚。作為武則天的第一個男寵，薛懷義身材魁梧，長得一表人才，憑藉武則天的寵愛，曾紅極一時。

其次是「無法忍耐宮闈寂寞」，館陶公主劉嫖是漢文帝與皇后竇漪房的嫡女，是歷史上第一位長公主，集萬千寵愛於一身，後來下嫁給陳午為妻，丈夫去世後，劉嫖獨守空閨、寂寞難耐，便迷戀上了英俊的美少年董偃，不惜重金寵愛情夫。漢武帝得知姑母不倫之後，非但沒有怪罪，還笑著說「董偃貴寵之名，天下皆知」。

第三是「爭取男女性生活平等」，如果說荒淫無度是男人的特權，南北朝時期的山陰公主可謂是女權的先驅，是古代第一位公開主張並追求男女性生活平等的女子。本名劉楚玉的山陰公主，曾對當皇帝的弟弟劉子業訴苦說道「妾與陛下，男女雖殊，俱托體先帝。陛下六宫萬數，而妾惟駙馬一人，事太不均。」認為一樣都是先帝骨肉，為何弟弟妻妾無數，自己只有一個駙馬，後來劉子業果斷賞賜給她30位美少年，讓姊姊過上「性福」生活。

最後是「情竇初開春心難收」，高陽公主是唐太宗李世民最寵愛的女兒，在她剛成年的時候，李世民就安排宰相房玄齡次子房遺愛做駙馬，沒想到高陽公主卻看上了長相俊秀的僧人辯機，兩人一見鍾情，將世俗禮教、束縛全部拋諸腦後。不過最讓人詫異的是，房遺愛得知妻子的不倫戀後竟然幫忙遮掩，甚至還常將辯機召入府，為他們的偷情掩護，甚至站崗放哨。