車子對不少人來說是第二生命，倘若是謀生工具，更是意義非凡，日前網路上就瘋傳一段影片，只見一名男子下車後，對著開了超過80萬公里的轎車下跪磕頭，以台北到高雄單趟350公里計算，80萬公里約莫可來回北高1143趟，男子下跪原因曝光後，感動無數網友。

根據網路上瘋傳的影片顯示，一名男子從紅色轎車的駕駛座下車，接著走到車子前方站了一會後，突然雙膝跪下，對著車子連續磕頭3次。根據陸媒報導指出，原來男子的職業是河南一名計程車司機，由於這輛轎車陪伴他7、8年，里程數累積逾80萬公里，期間載過無數客人，而車子即將在隔天被送往報廢，男子感念車子這些年來的陪伴，因此選擇用這樣的方式道別致謝。

男子透露，即便這輛車開了這麼久，期間自己沒有一次把車丟在路上，當時他在駕駛座上坐了很久，回憶過往的點點滴滴，感觸良多，不禁直呼「感謝它讓自己能夠賺錢養活一家人」。

影片曝光後，感動無數網友，紛紛留言回應「只有開車的人才懂司機對車的敬畏」、「一直覺得萬物都是有靈魂的，開了這麼多年，始終懷著敬畏與愛護之心」、「日久生情，那也是你家庭的一部份」、「這一跪是對過去的回憶，以及過往生活的感恩」、「是一個有情有義的人」。