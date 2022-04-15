不少人參觀古蹟時會發現，古人題寫的匾額錯別字特別多，不是多一點就是少一撇，難道是古人不識字嗎？以著名的「承德避暑山莊」為例，避字右側的辛就多了一橫，還有杭州西湖「花港觀魚」的魚字變成3點，這些字究竟是不小心寫錯，還是別有用意呢？

根據《梨視頻》報導，不少古人題寫的匾額經常出現錯別字，例如西安碑林裡一座亭子的牌匾上，寫著「碑林」的碑字上就少了一撇，還有杭州西湖「花港觀魚」魚字變成3點；揚州大明寺的牌匾「風流宛在」，流字的頭部少一點，在字卻多了一點；承德避暑山莊的「避」字右側的辛多了一橫；成都武侯祠「明良千古」明字的日被寫成目。

有些牌匾題字寫成錯別字，後世甚至會流傳該寫法別具意義，例如清代兩江總督劉坤所題的「風流宛在」匾額，「流」少一點但「在」卻多一點，被指是勸說少點風流、多點實在，但事實並非如此，流字最早出現於金文，後來的隸書、楷書演變出加點與不加點兩種寫法，例如王羲之就喜歡不加點的寫法，在《蘭亭序》中流字就沒加點，後代名帖歐陽詢的《九成宫醴泉銘》流字也都沒加點，而「在」也是同樣的意思，加點的寫法在古字很常見。

康熙所題的「承德避暑山莊」也是相同原因，避字右邊的辛多了一橫，後世認為應該是皇帝寫錯字，但當時也沒人敢糾正，還有一說是皇上忌諱「避」字，有逃避的意思，因此才多加一橫，但經研究後發現，此寫法最早出現在篆書、隸書中，常見於北魏、唐代的書法作品裡，而康熙精通四書五經，可能因此採用篆隸的寫法。

以現代的字來看古代書法作品，確實會發現很多錯別字，因為漢字經多年演變，經過每個朝代，字也可能有所不同，有些字確實是將錯就錯，但有的反而是古字寫法更正確，例如西安「碑林」碑字右側是卑，小篆寫法原本是「甲」，隨著演變而變成如今的寫法。

還有「花港觀魚」魚字變成3點，雖然象形字看似為4點，但此意思與「熱、烹、煮」不同，並非代表火，而是魚尾的樣子，從小篆變成隸書後才會被寫成4點，但在一些漢書文獻中，可以看到不少2點的寫法，之後4點雖然開始普及化，但仍舊有人寫成2點或3點，而草書則是寫成一橫，也就是簡體字的寫法。

錯別字也就是所謂的「俗體」，俗字若有知名文人寫過，後世就會更喜歡用這種寫法繼續書寫，有些也是為了顯示自己古文的功力深厚，因此喜歡書寫古體，例如成都武侯祠「明良千古」明字的日被寫成目，這其實是漢代《石經》裡的正宗寫法。