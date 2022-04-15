不少人喜歡到二手商店挖寶，一方面因為東西便宜，另一方面還可能買到價值不斐的骨董。日本一名網友日前到二手店晃晃，看到一個琴頸變形的舊吉他，因此以1000日圓（約新台幣230元）買下，經過研究後發現，這竟是一把百年骨董。

日本男花相當於新台幣230元的價格，買下一把擁有百年歷史的舊吉他，也因此躍上媒體版面。(影片來源/YouTube/ANNnewsCH)

根據日媒報導，正在學習製作吉他的網友Eric，特別喜歡收藏1970年代前的樂器，平時還會購買受損舊吉他進行修復，日前他到二手店閒逛時，在店裡看到一把很有質感的舊吉他，雖然製造商型號不明，而且琴頸有些變形，但他並不在乎，最終以1000日圓（約新台幣230元）買下，隨後發現吉他內部印有「MASAKICHI SUZUKI」字樣。

由於非常好奇吉他的來歷，因此Eric透過樂器內部標籤等信息進行調查，推測可能出自樂器製造商「鈴木小提琴（鈴木バイオリン）」，並將此訊息分享至推特帳號@goro1002_uwcrew，引發網友討論，甚至還有記者著手調查，進一步詢問業者後，確認這是一把吉他由吉他始祖「鈴木政吉」所做。

鈴木小提琴是擁有「日本小提琴之王」封號的鈴木政吉在1887年（明治20年）所創立的老字號製造商，他是日本最早製造小提琴的人，公司主要生產小提琴、吉他等，還有提供銷售、維修和保養弦樂器服務，而這一把吉他是該公司首批出產，推測吉他標籤原本應該印有型號「No.1」的字樣，但如今1的印記已完全消失。

公司負責人提到，吉他產品編號「No.1」於1914年（大正3年）開賣，在第一次世界大戰開始時，還有分「No.1」及「No.2」兩種型號，1號在當時售價15日圓，而2號售價則是18日圓，以種種訊息推測，這一把吉他應該是1914年（大正3年）到1925年（大正 14年）間製造的，Eric對於自己能以低價買到骨董也感到很驚訝，而專家認為，這把吉他保存還算完整，粗估價值高達20萬日圓（約新台幣4.6萬），與Eric購買價格差了200倍。