大陸浙江一名飼主原本養了一隻狗，豈料愛犬近日因病過世，她希望將愛傳遞給下去，因此便到流浪狗收容所，相中了一隻出生僅10幾天的小奶狗，豈料臨走前幼崽的媽媽竟伸出前肢，放在飼主的手背上，好像在說「我把孩子託付給你了」，讓人看了非常不捨。

根據陸媒報導，浙江杭州一名牛姓飼主的愛犬因病過世，由於難忘狗狗陪伴的時光，近日她便至流浪狗收容所，打算再收編一隻狗，當時園區裡有一對狗母子，狗媽媽生下幼崽僅10天，就被原飼主棄養，當時她看到幼崽非常喜歡，因此便決定收編。

牛姓飼主準備離開時，讓小奶狗與狗媽媽進行最後道別，豈料母狗突然伸出前肢，穿過鐵籠的縫隙，將前爪放在牛姓飼主的手背上，好像在說「我把孩子託付給你了」，眼神裡滿是不捨，當下她非常感動，但由於沒有打算同時飼養2隻狗，因此她最終僅帶幼崽回家，但狗媽媽最後的那個眼神，卻讓飼主難以忘懷。

牛姓飼主表示，非常難忘狗媽媽的眼神，就連闔眼睡覺時，她都會想起那段過程，在腦中久久揮之不去，2個月後她又回到收容所將狗媽媽帶回家，「當初應該是牠選擇了我」。不少網友感動的說「這隻狗好有靈性，牠能陪伴孩子長大，小狗也多了一個愛牠的人」、「這位飼主真的很有愛心，也希望大家能領養代替購買」。