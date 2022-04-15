許多人對於YouBike並不陌生，因為可以隨租隨還，且價位不高，受到不少民眾喜愛。不過日前就有網友不禁好奇，為何椅墊上有一個洞口設計？貼文一出隨即掀起眾人熱議。

原PO日前在臉書社團《爆系知識家》好奇問道，為何YouBike的坐墊上會有一個洞口設計，是透氣用的嗎？貼文一出隨即掀起網友熱議，不少人打趣笑說「那是蛋蛋的專屬停車位」、「括約肌排氣導流孔」、「放屁比較不會彈起來」、「排水，排各種水」。

不過也有內行人列出3大正確用途，首先是「減輕重量」，就算所佔面積不大，在騎乘時依舊可能造成風阻，所以接觸面積越小越好。其次是「通風透氣」，因為騎乘時間太長的話，會造成臀部大量出汗，所以坐墊能通風透氣是很重要的。

最後是「減少壓力」，這是最重要的一點，最早腳踏車的坐墊是根據馬鞍的原理製作成的，而後為了符合人體工學，坐墊被設計成流線型的凹槽形狀；對於男人來說，可以減緩坐著時對生殖器造成的壓力，對於女人來說，有凹槽較能吻合骨盆的形狀，因此能大大提高騎乘時的舒適度。

除此之外，過去也有民眾租借YouBike時，發現「椅墊反轉」的情況，其實這樣的做法早已行之有年，只要車輛有問題，可以透過反轉椅墊，讓維修人員知道該輛YouBike的車況有問題，順便提醒其他民眾不要騎乘，以免因此發生事故。