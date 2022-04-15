每個人準備步入婚姻時，會考慮到許多因素，除了個性是否合適外，價值觀與經濟能力也會被列入考量，在女性心中也有最想嫁的丈夫職業，例如醫師、金融財務管理師、工程師等。國外一名專門處理離婚協議的律師表示，以她多年從業經驗來看，處理消防員、警察等5類職業的男性離婚案件時，比其他男性更困難。

根據《UNILAD》報導，專門處理離婚協議的律師@Jettiegirl28在TikTok提到，她研究家庭法超過 13 年年，以過去比較難解決的案件來看，她發現案件中的職業以「消防員、警察、軍人、外科醫師、飛行員」居多，要處理他們的離婚協議時往往都很困難，因為他們通常比較自戀，而且還會質疑律師的訴訟方式。

原PO提到，這5類職業都有一個共同點，就是他們在工作上擁有一定的威望，經常被視為神一般的存在，例如警察平時執勤配戴槍，須處理非法事件，給人威嚴的印象；外科醫師負責救人，經常受人敬仰；飛行員在飛行時，掌握150至200人的生命安全。回到家中若要他們卸下光環，做日常生活的瑣事，他們容易有不情願的反應，這也變成夫妻間吵架導火線。

而5類職業男性在工作上扛得責任很重，但也因為如此，他們個性比較自戀，而且控制慾強，原PO也強調，這是以她多年的經驗觀察，並非絕對的統計結果，只是這些行業出現此症狀的機率比較高。不少網友回應，「我的前夫就是外科醫師，她說的是真的」、「我的哥哥就是警察，而且也離婚了，他就曾告訴我不要嫁給警察」。