自古以來，士兵們征戰沙場少不了糧食補給，如果士兵們食不果腹，就沒有力氣和敵人決一死戰。不過西漢時期，對抗匈奴的名將霍去病，對於漢武帝賞賜的糧草卻不領情，直接無視多達十車的肉，寧願把肉放臭，也不給將士們吃，直到26年後，眾人才知道他的高明之處。

根據《搜狐網》報導，霍去病是漢武帝時期的著名戰將，也是皇親國戚，他精於騎射、文武雙全，且戰功赫赫。霍去病17歲時就跟隨舅舅衛青遠征漠南，在匈奴境內橫行無忌，嚇得匈奴兵四散奔逃，初次作戰就有了傲人戰績；19歲那年又被封為驃騎將軍，他用兵別出心裁，高超的作戰方式就連衛青也信服；霍去病22歲時被漢武帝加封為大司馬，和衛青同級，成了大漢王朝的最高軍事統帥，可謂前無古人，後無來者。

眾所皆知，皇帝賞賜物品給大臣，除了出自於看重，同時也是為了試探。儘管霍去病立下無數蓋世戰績，但他明白功高震主絕對沒有好下場，面對漢武帝賞賜的十車肉，霍去病寧願將肉放臭，也不給將士們食用，為的就是消除結黨營私的疑慮，就算會因此抹黑自己在軍中的形象，霍去病寧願消弭皇帝的疑心，取得皇帝的信任，由此可看出霍去病非常懂得為官之道。

無奈元狩六年（前117年），霍去病忽然因病身亡，死時年僅24歲。不過就在霍去病去世26年後，漢朝爆發「巫蠱之禍」，皇后和太子都被牽扯進去，因為此案而受波及的有十萬多人，即便衛青生前戰功赫赫，死後也不能庇佑家人，衛家被滿門抄斬並誅九族，可是只有霍去病和他的後代沒有受到任何波及，只因為他早早向皇帝表明了自己沒有叛變之心，只是想要建功立業，才能讓漢武帝如此放心。