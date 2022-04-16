這隻狗到底有多餓？大陸四川一名飼主日前回到家後，準備餵愛犬們吃飯，豈料其中一隻薩摩耶竟沒食慾，而且肚子鼓鼓的，飼主擔心牠可能吞進其它異物，便帶愛犬至醫院檢查，才發現原來是牠偷吃5公斤的狗糧，差點把肚子撐破。

根據陸媒報導，四川成都一名季姓飼主養了2隻狗，分別是薩摩耶和拉不拉多犬，日前她下班回到家後發現，薩摩耶竟跑出籠子，而且一直衝進廁所喝水，當飼主準備餵狗糧時，薩摩耶卻沒有食慾，仔細一看才發現，愛犬的肚子非常大，「牠的腹部鼓得像隨時要脹破的感覺」。

季姓飼主起初以為愛犬誤吞毛巾，隨後帶牠至醫院檢查，照了X光才知道，薩摩耶太貪吃，逃出籠子後暴食狗糧，醫師隨後替牠進行手術，取出4公斤的狗糧，由於擔心狗會餓死，所以在牠肚子裡留1公斤左右飼料，讓其自然消化，術後薩摩耶並無大礙。

季姓飼主崩潰的說，今年1月愛犬曾因吞下1公斤的石頭，而被送往醫院開刀，這次又發生類似的事情，讓她感到非常震驚也很無奈。此事曝光後，不少網友笑著表示「這一隻狗應該有暴食症吧！」、「牠還會吃石頭，是不是有異食癖啊？」、「這隻狗差點被活生生撐死，到底有多餓？」。