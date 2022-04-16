魯元公主是漢高祖劉邦的女兒，一生都過得非常坎坷，兒時戰敗逃命時，父親為了減輕戰車的重量，竟然直接把她踹下車，長大後甚至淪為政治工具，被父親安排聯姻3次，用以換取利益，結了婚仍難逃父親的控制，差點被逼離婚改嫁匈奴。

漢高祖劉邦出身於平民，與妻子呂雉生下漢惠帝劉盈和魯元公主，秦朝滅亡爆發楚漢戰爭，當時項羽先攻打齊國，劉邦則趁機佔據三秦之地，之後還向項羽宣戰，並聯合各地諸侯攻打對方的都城，項羽得知消息後，集中兵力回來反攻，並派出少部分部隊繼續牽制齊國，率領3萬騎兵趕回都城，劉邦大敗趕緊逃離。

劉邦乘坐戰車離開，而項羽的大將季布則緊追在後，當時戰車上還有劉邦的一對兒女，但他竟為了減輕重量，將孩子們踹下車，將領夏侯嬰發現後，趕緊將孩子抱回來，但劉邦仍舊不想留孩子，夏侯嬰才表示，願意留下擋住追兵，保住孩子們一命，但魯元公主長大後，依舊躲不掉父親的魔掌，屢次遭利用，淪為結盟的工具。

在鴻門宴之前，項羽宣布次日要進攻劉邦駐紮的軍隊，叔父項伯得知後，非常擔心身在楚營的好友「張良」，因此向對方通風報信，張良也因此將項伯引薦給劉邦，受到盛情款待，劉邦還與項伯約定要結為親家，才因此有了鴻門宴，不過之後婚事也不了了之，但從中也可看出來，劉備將女兒視為政治交換的犧牲品。

魯元公主之後嫁給趙王張敖，而張敖的父親是張耳，父子倆歸附劉邦後，與韓信平定過代國與趙國，張耳有功而被封為趙王，去世後由張敖繼承王位，《史記》有相關記載，「漢五年，張耳薨，謚為景王。子敖嗣立為趙王。高祖長女魯元公主為趙王敖后。」當時匈奴一直是漢朝外患，漢高祖七年爆發平城白登山戰役，劉邦差一點喪命，最終決定讓魯元公主與匈奴和親，但當時她已嫁給張敖，不顧女兒意願逼她改嫁，妻子呂雉得知後並不同意，劉邦才派一名宮女頂替。

日後劉邦在白登山戰役脫險後，一路逃到女婿所處的趙國，豈料他卻一副高高在上的樣子，做出非常無禮的行為，甚至不斷飆罵張敖，部下貫高和趙午對此非常不滿，《史記》記載，「生平為氣，乃怒曰：『吾王孱王也！』說王曰：『夫天下豪桀并起，能者先立。今王事高祖甚恭，而高祖無禮，請為王殺之！』」，指他們說劉邦沒有當王的樣子，勸張敖自立為王，但張敖則表示，他們父子受劉邦照顧，因此不應該造反。

但貫高和趙午仍決定刺殺劉邦，但計畫並未成功，事後消息走漏，劉邦認為，女婿張敖一定有參與此事，隨即逮捕張敖、貫高及趙午等人，趙午被逮後就自殺，而貫高被嚴刑逼供後仍表示張敖沒有參與，呂后看了非常頭痛，勸說劉邦放過女婿。

根據《史記》記載，「呂后數言張王以魯元公主故，不宜有此。上怒曰：『使張敖據天下，豈少而女乎！』不聽。」指劉邦聽妻子勸說後大怒，更喊「若張敖計畫成功，還需要像你女兒這樣的女人嗎？」，最終在中代夫泄公的幫忙下，才洗清張敖的罪名，他雖未被處死，但須負擔監督國臣不周的罪責，因此降為宣平侯，魯元公主的家庭也因此被父親搞得一團亂。