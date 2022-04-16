南投日月潭不僅風景優美，還擁有豐富的自然資源，也是許多動物的棲息地。日前有民眾在日月潭附近，看到一隻穿山甲媽媽正在過馬路，而牠的孩子則緊抱媽媽的尾巴，母揹子的畫面非常可愛，不少網友表示「太萌了吧！沒想到是這樣過馬路」。

台灣網友日前在日月潭一間酒店附近的道路上，發現一隻穿山甲從草叢走出來，一開始先是小心翼翼的左右查看，確定道路安全後準備過馬路，有趣的是，牠的尾巴上還有一隻小穿山甲，穿山甲寶寶抱著媽媽的尾巴，似乎深怕自己跌到地上，身體隨著媽媽的步伐而搖擺，最終順利通過馬路，消失在另一側草叢中。

原po提到，他過去曾在汐止大尖山及四分尾山，看到穿山甲挖的坑洞，但穿山甲的個性非常膽小，儘管在山上能看到牠們的巢穴，但想遇到穿山甲本尊並不容易。不少網友表示，「寶寶騎在尾巴上面，有夠可愛」、「抱尾巴是習性嗎？難得一見啊」。

根據《台灣國家公園》介紹，台灣穿山甲棲息在低海拔山麓至2000公尺高山，經常出沒於中低海拔300到500公尺的闊葉林或次生林，主要以螞蟻及白蟻為食，屬於夜行性動物，白天休憩於洞穴中，到了夜晚才出來覓食。穿山甲的數量一度因人類過度獵捕及棲地破壞而銳減，不過近幾年推動生態保育，野生穿山甲數量已有穩定提升趨勢，但仍常出現穿山甲遭路殺與被捕獸夾夾傷的狀況。