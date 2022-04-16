美國密蘇里州一名網友日前在寵物店內，發現一條奄奄一息的小魚，待在水族箱底部一動也不動，而且全身布滿黑斑，精神看起來非常不好，讓他看了非常不忍心，因此決定把牠買回家，豈料照顧1周後，小魚脫胎換骨，就連身體的顏色也跟著改變。

小魚生活在環境不佳的寵物店裡，導致牠根本沒有活力，甚至差點喪命，所幸經過善心人士的幫忙，讓牠重獲新生。(影片來源/YouTube/The Dodo)

根據《The Dodo》報導，居住在密蘇里州的「卡森」（Carson）非常喜歡動物，也經常在YouTube頻道分享飼養魚、烏龜等的影片，日前他至寵物店閒晃，期間看到有一條體色黯淡的小魚，奄奄一息地待在水缸底部，看起來似乎在等死，讓卡森看了非常不忍心。

卡森最終決定將小魚買回家，並將牠放入自製的隔離水缸，每天換水管控品質，經過1周的照顧後，小魚開始恢復精神，就連身體的顏色也跟著改變，身上的黑斑全都褪去，之後他才將小魚放入養有其他魚的大水缸內，讓牠與同伴一起在水中優游。

卡森受訪時表示，這一條小魚在寵物店時，躺在水箱底部毫無生氣，代表飼養環境不佳、水質不好，導致小魚壓力過大，身體甚至長出黑斑，環境改善後牠才恢復成原本的橘色，就連體型也跟著變大，與原先孱弱模樣差很多，「我當時若沒伸出援手，牠很可能活不過1周，儘管牠只是一條小魚，但仍值得擁有活下去的機會」。