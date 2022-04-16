非洲迦納一對相差62歲的「爺孫戀」夫妻，2020年結婚時就受到關注，由於兩人年齡差太多，因此讓人難以置信，37歲女子嫁給一名高齡99歲老翁，兩人相戀11年才結婚，並共同養育4名子女，感情非常甜蜜，而他們的愛情故事近日又引發討論。

夫妻倆還曾上節目分享他們的婚姻生活。(影片來源/YouTube/KOFI TV)

根據當地媒體《Pulse Ghana》報導，37歲的阿薩貝雅（Akua Asabea）在第一段婚姻裡過得不快樂，由於前夫非常沒責任感，因此他們生下第一個孩子後，對方就不負責的離開，阿薩貝雅的生活因此陷入困境，之後遇到99歲的吉昂（Agya Akwasi Gyan），儘管兩人年齡差很多，但卻未成為他們相戀的阻礙。

阿薩貝雅坦言，當時與前夫離婚後，她也無力扶養自己與孩子，一開始確實是為了錢才與吉昂在一起，但經過相處後，她發現吉昂非常體貼，而且有責任感，對與自己沒有血緣關係的孩子也能視如己出，這讓她看了非常感動，兩人交往長達11年，直到2020年才結婚，在當時還造成轟動，甚至有媒體爭相採訪。

而阿薩貝雅是一名醫師，擅長調配傳統草藥，也經常熬製配方，用來維持丈夫的健康，雖然他們夫妻年紀差很多，但經過10幾年的磨合，她也確定吉昂就是她的真命天子，儘管外界對他們的感情提出質疑，甚至無法理解她的選擇，但阿薩貝雅並不在乎。

吉昂也表示，當時遇到阿薩貝雅時，她已經生下一名孩子，而且沒有丈夫照顧她，因此吉昂決定擔起這個重負，不僅好心的收留她，甚至還幫忙照顧她的兒子，「那時我們墜入愛河，我會盡可能給出她想要的一切」。而夫妻倆在1年前也曾接受訪問，而近日他們的故事又被拿出來討論，再次受到關注。