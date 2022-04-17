對於不能生育卻想要擁有孩子的夫妻來說，收養是不少人都會選擇的管道。外國一名女子自曝，自己和丈夫領養了一名男嬰，但他長大後，外表和丈夫越來越像，讓她開始起了疑心，最後到醫院進行DAN檢驗才驚覺，原來這名男嬰是丈夫和小三生的私生子。

根據《鏡報》報導，女網友「Simple-Education-520」在論壇《Reddit》發文，自曝被丈夫背叛的悲慘遭遇，她透露自己和48歲的丈夫戴夫（Dave）育有3女1子，渴望大家庭的2人仍希望再有一名孩子，正好戴夫到海外短期出差，於是向她提議國際收養，儘管這並不是PO主原本的想法，但她還是選擇接受。

不久後，戴夫處理好所有收養手續，並抱回一名男嬰卡倫（Kalen），PO主非常喜歡他，並將他視如己出、無微不至地照顧，然而隨著卡倫不斷長大，他的長相就越來越像戴夫，不少親友也都覺得卡倫很像其他兄弟姊妹，起初她以為只是眾人的玩笑，並沒有太在意，不過在發現戴夫慎重地把收養文件放到保險箱後，她才開始覺得奇怪。

為此，她帶卡倫去進行DNA檢驗，結果證實卡倫就是戴夫的親生兒子，真相曝光後，戴夫才不得不承認，卡倫確實是他的私生子，只是小三不想要孩子，並向她請求原諒，PO主對此相當崩潰，戴夫以收養的名義把私生子帶回家給她養，實在讓她感到很噁心，但她仍非常愛卡倫，「我會留在卡倫的生命中，因為我是他的媽媽，但我無法忍受丈夫的背叛和謊言，所以我提出離婚」。