美國喬治亞州驚爆一起離譜事件，一名29歲男子看見阿嬤跌倒骨折後，竟然將活生生的阿嬤裝進大塑膠袋內，殘忍塞進冰櫃，直到親友察覺不對勁後報警，才發現阿嬤已經死亡將近5個月。

綜合外媒報導，喬治亞州佛洛伊德郡（Floyd County）警方14日在29歲男子羅伯特（Robert Keith Tincher III）家中，找到原本與他同住的82歲阿嬤康明（Doris Cumming）的冷凍屍體。警方表示，起初其他親友以為康明搬離喬治亞州，但因為遲遲聯絡不上康明而起疑，於是通報失蹤人口。

警方調查後發現，康明去年12月不慎跌倒受傷，羅伯特當下也有聽到阿嬤背部骨頭斷裂的聲音，以及骨折的情況，但是他第一時間竟然不是將阿嬤送醫，而是一路將其拖往家中的冰櫃，並用塑膠袋和膠帶把阿嬤整個人打包纏繞，接著丟進冰櫃等死。

警方指出，事發現場並沒有發生爭執或挑釁的跡象，而羅伯特之所以沒有報警或將阿嬤送醫，是因為他2018年時曾對妻子做出恐怖威脅，正被警方通緝，「康明被塞進冰櫃時，羅伯特知道她還有呼吸，而且還有些動作。」案發之後，羅伯特仍與阿嬤的遺體同住一個屋簷下。

事後羅伯特擔心阿嬤屍體被發現，今年3月還曾一度將遺體移到另一個更大的冰櫃，直到4月警方找上門，整起事件才東窗事發。羅伯特最後被以謀殺、掩蓋他人死亡等罪名起訴，目前遭到關押候審。