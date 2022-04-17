大陸杭州一名沈姓男子，日前偕同未婚妻一起進行婚前健康檢查，沒想到本月2日收到報告後竟被醫師告知染色體是「46XX」，與妻子相同，從生理角度上來看就是個女的，婚後很難生育。沈男得知後情緒崩潰，差點取消婚約，7天後才接到醫院通知是一場烏龍。

綜合陸媒報導，沈男當時正準備結婚，沒想到健檢報告卻顯示他的染色體是「46XX」，而非生理男性的「46XY」，嚇得他跑去醫院詢問，醫師告訴他，「染色體檢查報告很少出錯，就醫學結果來說，確實是生理女性」。同時，沈男還做了精子檢驗，雖然各項指標均為正常，但醫師表示，只要染色體是46XX，無論精子檢驗是否正常，都很難生育。

沈男得知噩耗後，情緒相當崩潰，整整一個禮拜都睡不好，因為不想耽誤未婚妻，一度想取消婚禮，女方情緒也十分低落。直到本月9日才接到醫院最新的檢驗報告，將沈男的染色體結果更正為46XY，原來是工作人員打字時發生疏失，沈男的染色體其實是46XY。

面對這起烏龍事件，沈男無奈表示，「報告上有3個人簽名，那不就代表他們的流程就是人家拿過去，看也不看就簽名了？希望他們以後不要出現這種問題了，醫院和機構只是寫錯了一個字母，但是對患者來說承受了很大的心理壓力。」

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「經歷了大喜大悲到鬆了一口氣的過程」、「拿到檢驗報告的那刻，應該懷疑人生」、「出錯就算了，但是發現異常不是第一時間復驗嗎？為什麼直接斷定人家不能生育？」、「這要是親子鑑定出錯，不就毀掉一個家庭了嗎」。