美國一名男子在47歲時毅然決然辭職，「住進」豪華郵輪展開全新的生活，他每天只需要工作5個小時，剩下的時間就能盡情享受美麗海景和郵輪設施，還不用親自做飯、洗衣服，男子在郵輪上一住就是23年，只是最近受到疫情影響，而被迫暫停這段「海上人生」。

郵輪上的員工都已經認識馬里奧，也十分喜歡他。(影片來源/YouTube/The New York Times)

根據《太陽報》報導，現年72歲的馬里奧（Mario Salcedo）原本是一名金融家，居住在美國邁阿密，他的工作十分繁忙，在各地到處奔波，很少有機會能回家；直到某次出差，他看到海灘上玩耍的人們，突然頓悟：「所有人都玩得很開心，只有我穿西裝、拿公事包」，於是他在47歲那年毅然決然辭職，打算展開獨屬自己的新生活。

馬力奧想要完成環遊世界的夢想，於是在因緣際會下，選擇以坐郵輪的方式實現，從此之後他住在豪華郵輪上長達23年，再也沒有回過家，「我已經消除了那些無價值的活動，並擁有世界上所有的時間來享受我喜歡的事情」，馬里奧房間內的一個小桌子和一張附有舒適軟墊的椅子，就是他平時的辦公空間，而他一天只需要工作5小時，為客戶提供私人投資計畫，其餘時間就能盡情享受郵輪上的設施。

馬里奧透露，他在郵輪上不用倒垃圾、打掃，也不用煮飯、洗衣服，就連基本的生活用品，包含沐浴乳、洗髮精等都有專人幫忙打理，完全不需要操心，「人們到郵輪上度假，而我是來這裡過生活的」；然而近幾年受到新冠疫情影響，馬里奧不得不暫停「海上人生」，讓他無奈感嘆道：「我已經有15個月沒有搭郵輪了，不知道什麼時候才能再出海，真是悲哀」。