古代帝王為了擴增國家版圖，不惜發動戰爭掠取資源，不過在許多影視作品中，卻很少看見女人在前線打仗，讓人誤以為古代軍隊只有男性征戰沙場，但事實上並非如此，只不過她們的作用並非為了上陣殺敵，所以在電影或是電視劇上，兩軍對陣的時候才會很少看到女人的身影。

根據《搜狐網》報導，古代軍隊之所以會帶為數眾多的女人上戰場，主要原因有三。首先是提供「後勤服務」，當男人上陣殺敵時，女人就必須洗衣、做飯、縫補衣物，讓將士們心無旁騖的作戰，提高打仗勝率。

不過古代女子地位低下，服務也漸漸變調，到了唐朝年間，這些軍隊中的女子，白天除了要做後勤補給之外，晚上更成了將士們的玩物，作為「營妓」滿足眾人的生理需求。

然而，這還不是最慘的，古代女人在軍營中除了提供後勤服務和充當營妓之外，最讓人難以接受的就是被視為「食物」。因為古代打仗，難免會出現糧草不足的情況，這時候軍隊中的女人就會成為將士們的糧草，煮來吃掉，因此又被稱為「兩腳羊」，下場十分淒涼。