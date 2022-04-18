不少鄉下地方民風保守，認為男大當婚女大當嫁，一到適婚年齡就不斷向子女催婚。大陸湖北一名31歲女子，因為不滿父母單方面幫她決定婚事而逃家，且一走就是4年，直到被發現在墓園遊蕩時，不僅身無分文也有些精神恍惚，見到苦尋她多年的老父親也不叫一聲爸爸，只是默默掩面哭泣。

綜合陸媒報導，來自湖北農村的魯姓女子，4年前在父母的安排下和隔壁村莊的男子訂婚，但兩人見了幾次面後，魯女確定自己並不喜歡對方，興起退婚的念頭，魯女父母認為一旦貿然退婚，對自家的名聲不好，以後也不好找對象，便斷然拒絕女兒的要求。

魯女見父母態度強硬，也不再和父母說話，打算用冷戰的方式抗爭，希望家人能改變決定。沒想到魯女父母認為，繼續耗下去也不是辦法，於是單方面和男方家人談妥婚事，認為女兒屆時一定會屈服，不料魯女竟然選擇逃婚。魯家人原以為，魯女沒出過遠門，很快就會回家，但找遍了所有的地方，卻依然沒有女兒的蹤跡，著急的發出人民幣10萬元（約新台幣45萬元）的懸賞公告，依然一無所獲。

直到本月14日，全身髒兮兮且精神恍惚的魯女，被發現在廣東東宛的某處墓園遊蕩，當地村民通報相關單位後，才知道魯女已經逃家長達4年之久。然而就在父女重逢的那一刻，魯女只是不斷的掩面哭泣，沒叫過對方一聲爸爸；魯父則表示同樣的錯誤絕對不會再發生第二次，會好好對待女兒。至於懸賞部分，確認魯女身分的志工及其單位已婉拒報酬。