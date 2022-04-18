愛的小船說翻就翻！敘利亞一名人妻日前發現老公主動幫忙家務，便開心的拿手機拍下對方洗碗的畫面，並上傳社群平台曬恩愛，沒想到老公發現後卻大發雷霆，暴怒提出離婚，超反轉結局讓不少網友看傻眼。

綜合外媒報導，敘利亞一名人妻日前看見老公主動做家事，除了打掃屋內還幫忙洗碗，開心的將丈夫的貼心舉動記錄下來，經過簡單的剪輯後就上傳到抖音（TikTok），向網友炫耀自己擁有絕世好老公。

人妻本意是為了曬恩愛，但沒想到老公看到影片後卻大發雷霆，火速向她提出離婚。原以為男子是因為妻子擅自曝光他的私生活而暴怒，沒想到竟是影片中的配樂讓他火冒三丈。

據悉，該名人妻使用了敘利亞女歌手拉米斯（Lamis Kan）演唱的《Mesaytara》當作背景配樂，由於這首歌自發布以來一直被視為「離婚神曲」，裡頭有不少強勢的歌詞出現，像是「我佔主導地位」、「我會控制你」、「如果你看街上的其他女孩，我會把你逼瘋」、「只要你和我在一起，你就要跟著我的指揮走」等。這在父權體制濃厚的中東地區，無疑侵犯到丈夫的「男權意識」，該對佳偶最終以離婚收場。

事實上，這樣的事情層出不窮，先前就有一名伊拉克新娘在婚禮上使用《Mesaytara》當作伴奏，引起男方及其親友不滿，雙方為此發生衝突，新郎氣得提出離婚，創下當地最快離婚的紀錄。