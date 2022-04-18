去年9月，印度一名村民在自家農舍裡發現16顆未知生物的蛋，他立刻打電話通報蛇類求助熱線，並將蛋全數交給工作人員照顧，原先大家都以為這些是眼鏡蛇卵，最近蛋終於孵化成功，才驚覺牠們的真實身分竟是孟加拉巨蜥。

綜合印度媒體報導，去年9月5日，奧里薩邦科達爾縣（Khurda District）一處村落的村民，在自家農舍中發現16顆蛋，不過附近並沒有看到「蛋媽媽」的身影，由於當時正處眼鏡蛇的繁殖季節，所以村民懷疑可能是眼鏡蛇卵，並打電話通報蛇類求助熱線，由該組織的成員馬利克（Subhendu Mallik）接手這16顆失去媽媽的蛋。

不過正常情況下，眼鏡蛇應該在9月就破殼而出，不過這些蛋卻遲遲沒有孵化出來，讓馬利克相當好奇牠們的真面目，於是在家裡嘗試人工孵化，和14歲兒子一起照顧這些蛋。又過了幾個月，這些蛋仍沒有任何動靜，馬利克只好用火光觀察蛋的內部，確認裡面真的有血管及胚胎。

本月初馬利克再度檢查蛋況，明顯可以看到胚胎已經成形，並從其頭部的外觀推測牠們的真實身分應該為巨蜥。到了12日，第一顆蛋順利孵化，確認這個新生兒就是孟加拉巨蜥（Bengal Monitor Lizard），在接下來的3天內，其餘巨蜥蛋也都成功孵化，並在當地森林官員的陪同下，將牠們全部放生到大自然中。

對於這次奇妙又有趣的經歷，馬利克表示：「如果沒有人工孵化，這些蛋很可能會損壞，所幸經過7個月的細心照顧之後，16顆蛋都可以順利孵化，這絕對是一項巨大的成就」。