現代不少人無辣不歡，許多傳統料理也都以「辣」而聞名，其中最為經典的就是四川菜，但你知道嗎？辣椒其實到明代才傳入中原，而且最一開始只是作為植栽觀賞，後來加入料理中，也只有窮人才會食用，一直到晚清之後，辣椒才正式崛起，成為大眾普遍的辛香料之一。

綜合陸媒報導，明代以前辣椒尚未傳入中原，傳統的辛香料主要有薑、茱萸、胡椒和花椒，尤其辣味以花椒為主；到了明代末年，辣椒才由海路從美洲的秘魯、墨西哥，透過西班牙商人經南洋群島傳入。

然而有趣的是，辣椒最早並沒有被拿來入菜，反而在數十年時間，都被文人、士大夫擺在盆栽內觀賞，明代名士高濂在《遵生八箋》（1591年初刊）寫道：「番椒，叢生白花，子儼禿筆頭，味辣色紅，甚可觀」，辣椒幾乎被描寫為一種觀賞性植物。

後來開始有人嘗試把辣椒入藥，它也因此逐漸出現在各地方志的藥譜中。而辣椒真正開始被視為料理辛香料，還要一直等到清代的康熙時期，《思州府志》記載：「海椒，俗名辣火，土苗用以代鹽」，貴州方志《黔書》也有提及：「當其（鹽）匱也，代之以狗椒（辣椒），椒之性辛，辛以代鹹，指逛夫舌耳，非正味也」，可見西南地區人民缺乏食用鹽，只能以辣味代替鹹味。

而古代窮苦人家之所以喜歡使用調味料，最主要的原因就是因為當時食物匱乏，必須依靠調味料讓難以下嚥的粗米雜糧變得好入口，並且需要透過醃製的方式，來延長食物的保存時間，以備不時之需，至於全民普遍開始吃辣椒則要等到道光以後了。