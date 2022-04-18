在華人社會當中，若是有人過世，通常都會用「駕鶴西歸」來形容。大陸近日發生一件相當罕見且神奇的事情，一名87歲老翁去世後，家人在家中擺設靈堂、舉辦喪禮，未料竟有一隻丹頂鶴前來「拜訪」，讓老翁的家人們全都震驚不已，事件在網路上曝光後，也引發一陣熱議。

綜合陸媒報導，遼寧盤錦一名87歲老翁逝世，家人在家中舉辦喪禮，未料眾人在緬懷之時，屋外突然飛來一隻丹頂鶴，且逕自走進靈堂，過程中頭部還不停晃動，就像是在對老翁叩首示意一樣，在場所有人見狀都感到驚奇不已，忍不住拿出手機，將這難得一見的畫面拍攝下來。

老翁的女婿接受採訪時表示，當時沒有任何人驅趕丹頂鶴，牠自然而然就走進靈堂裡，讓每個人都相當驚喜，他們還準備了一些玉米、蔬菜，並到市場買活魚宴請丹頂鶴，之後牠又在院子裡待了一整個下午，直到接近傍晚時分才終於離開。

新聞曝光後，網友們也都覺得十分神奇，紛紛留言：「一直說駕鶴西去，這次鶴親自來送行」、「駕鶴西去，老人家羽化登仙！幾世修來的福分！」、「萬物皆有靈性，送老人家最後一程，走好」、「仙鶴與老人有緣，萬物有靈」、「不管怎麼說，牠的到來給傷心的家人們帶來些許安慰」、「好漂亮的仙鶴，老人一定也是個德高望重的老人」。