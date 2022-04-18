正所謂軍令如山，古代將士打仗不只分工明確，軍隊紀律也十分嚴謹，不過歷史上卻有一支軍隊，在局勢失利的情況下，只因為擊鼓發信號的傳令兵將撤退聽成進攻，就糊里糊塗的滅了一個國家。

根據《搜狐網》報導，五胡十六國時代堪稱亂世，其中占據江南一帶的東晉國力漸衰，一位名叫桓溫的將軍掌握了大部分的兵權，眼看國家就要滅亡，他為了挽救東晉，打算併吞周邊國家壯大自己的實力，但又不能挑硬骨頭去碰，只能捏軟柿子，於是他就將目標鎖定當時最積弱的小國「成漢」，並挑選1萬精銳士兵執行突襲任務。

不過因為桓溫過於輕敵，加上實力不如敵軍，桓溫帶領的軍隊一直處於下風位，眼見成漢主力軍急速回援，又有嚴固城池防禦，桓溫深知此次戰役毫無勝算，再戰下去只會徒增傷亡，只好下令撤退，以免造成更大的損失。

沒想到傳令兵卻將撤退聽成了進攻，將錯誤的軍令傳給了擊鼓的士兵，敲響了進攻的鼓聲。一眾士兵聽到激昂的進軍令，以為勝券在握，精神為之一振；這下桓溫也只好硬著頭皮應戰，心想反正橫豎都是一死，不如奮勇殺敵還有活命的機會。

而成漢方面，原以為敵軍想要退兵，不由得鬆散了下來，沒想到桓溫的軍隊來個回馬槍，很快突破他們的陣型，導致軍隊猶如豆腐般不堪一擊，只交手數回合就兵敗如山倒，成漢皇帝也只能投降。桓溫也因為這場以寡敵眾的戰役而聲名大噪，但誰也沒想到，當初只是因為傳令兵聽錯命令，才能讓桓溫歪打正著滅了一個國家。