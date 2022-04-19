大陸一名男子在11年前遭遇喪子之痛，兒子因病離世，卻也因為治療費用，欠下高達80萬人民幣（約新台幣367萬）的債務，為了還清這些錢，男子不得不一次兼3份工，白天做打鐵工人，晚上則當保全，如今已還清一半債務，雖然他目前已經60多歲，仍表示會努力工作還錢，消息曝光讓網友感動不已。

綜合陸媒報導，來自江蘇省靖江市的陸金紅，2011年他的兒子被診斷出白血病，為了替兒子治病，家裡花費超過100萬人民幣（約新台幣459萬），其中和親朋好友借的錢就高達80萬人民幣。未料8個月後，兒子還是不幸離世，不久後因為家庭貧困，媳婦也離開了家，陸金紅只好扛起養活妻子與孫女的重擔，並靠自己的力量償還這80萬負債。

陸金紅接受採訪時表示：「那個時候家裡已經全部被掏空了，連吃飯都困難」，為了還債他不分日夜地工作，白天當打鐵工人，晚上還要兼職2份保全工作，靠著這3份工作，他賺到一家人的生活費，如今也已經償還近40萬元的債務。

陸金紅透露，當初和20多家親戚朋友借錢，每一筆錢都有寫下借條，但11年來從沒有人催他還錢，然而每年年底，他還是會到這些親朋好友家拜訪，將一部分的欠款還掉，他也直言：「這是我一年最輕鬆的時候」。

如今陸金紅已經66歲，且患有高血壓，無法再從事體力活，只好白天改做清潔員，妻子則在家裡做手工補貼家用，雖然他仍然要一邊工作一邊照顧家人，但比起10年前的苦日子，現在狀況已經改善許多，陸金紅也說，剩下的欠款就算再晚，他也會在自己的餘生還清，「欠錢就得還錢，要給孩子一個好榜樣」。