美國紐澤西州一所高中，近日傳出有上百名校友集體長腦瘤，引發各界震驚。事件起因於當地一名50歲男子罹患罕見惡性腦瘤，雖然成功治癒，但他的妹妹同樣罹患此病，卻不幸在今年2月病重離世；就連他的妻子也罹患腦癌。男子越想越不對勁，後來發現，三人的共通點是就讀過同一所高中，深入追查後得知，至少有百名校友同為腦癌患者，懷疑是學校操場土壤有問題。

綜合外媒報導，男子盧皮亞諾（Al Lupiano）於1999年時被診斷出罹患罕見的聽神經瘤（Acoustic neuroma），他的妻子和妹妹也不幸罹患腦瘤，遺憾的是，今年2月妹妹因病重離世。後來盧皮亞諾發現三人的共通點是就讀過當地的科洛尼亞高中（Colonia High School），可能是造成他們罹患腦瘤的原因。

盧皮亞諾指出，自己和妻子都罹患聽神經瘤，腫瘤位置與大小幾乎相同，這種機率是10億分之一，加上妹妹也罹患腦瘤，且三人成長於同樣的社區，讓醫師也不禁憂心，因為文獻記載「輻射曝照」為腦瘤的成因之一。盧皮亞諾隨即在臉書上創立社團，詢問當地人是否認識曾就讀科洛尼亞高中且生病的人，短短6周時間，就接獲近百名相關病例，這些人多數畢業於1975年至2000年間，也有2014年畢業的人罹癌。

這些科洛尼亞高中校友被診斷出不同類型的原發性腦瘤，像是惡性的膠質母細胞瘤（Glioblastoma）、聽神經瘤（Acoustic neuroma）、血管母細胞瘤（Haemangioblastoma）和腦膜瘤（Meningioma）等病症。報導引述美國神經外科醫師協會的數據顯示，這種罕見癌症的發病率約只有10萬分之3.21，然而該高中自1955年到1975年間的發病率卻是300分之4.2，高出平均值的330倍。

盧皮亞諾懷疑是跟他們居住的伍德布立契鎮（Woodbridge Township）附近一間過去曾開發核彈的鈾礦石工廠有關，雖然工廠早在1967年關閉，但同年科羅尼亞高中成立，有可能當初興建學校時，用來填入操場的土壤，有部分來自受到輻射汙染的鈾礦石工廠。

科洛尼亞高中校友集體罹癌事件曝光後，引發該校1300名學生和附近民眾恐慌，對此，伍德布立契市長表示，政府正在考慮對學校進行各項輻射評估，並研擬相關措施，藉此釐清校友們罹患腦瘤的真正原因。