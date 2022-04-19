上海新冠疫情嚴峻，官方實施動態清零政策，不少貨車司機受限封控措施，只能在路旁等待解封，一名趙姓司機和其餘50多位貨車駕駛受困在上海市寶山區川紀路上已半個多月，為了不餓肚子，只能在路邊就地搭灶做飯燒菜，還進行野外求生直播，意外爆紅。

綜合陸媒報導，趙男從事送貨工作已經20多年，第一次因為疫情關係，與其他50多位貨車司機受困路邊，時間已達半個月之久，司機們苦中作樂，不僅在路邊搭土灶做飯，也在河邊釣魚加菜，甚至將路旁的野菜包成水餃、動手做烙餅，就連頭髮長了也互相幫忙理髮，他們將影片PO網，還開起野餐直播，引起廣大網友關注。

過程中有網友想給予打賞，其他直播主也想一起進行直播，但都被趙男拒絕，他強調「我是貨車司機，不是專業主播，特殊時期的生活方式，也算別有一番風味，網友們看到我們的生活感覺很新奇，自己則是苦中作樂」。

趙男表示，封控期間，官方有送過泡麵和核酸檢測，但時間一長，加上司機人數較多，只能靠其他公益單位伸手援助，「最緊缺的物資是水，目前大家把河裡的水用土灶燒開飲用，還是擔心衛生，其次是缺一些生活用品及口罩等防疫物資」。

影片曝光後網友紛紛留言直呼「出門在外太不容易了」、「疫情過後可以出一本《貨車師傅大上海野外求生記》的書了」、「疫情把人都逼到學會野外求生了」、「越看越心疼」。