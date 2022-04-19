許多古代建築或寺廟等地方的門口，都會擺設一隻或一對石獅子，在日常生活中很常看見它們的身影，但事實上古代並沒有產出獅子，而是從外國流傳進來的生物，到底為什麼古人會用石獅子來守門呢？對此歷史學家給出解答，其實背後受到古希臘文化的影響。

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，獅子應該是在漢代或漢代以前就已傳入中原，且無論獅子或獅子早期的稱呼「狻猊」都是外來語音譯，其中狻猊被認為來自於塞族語言「sarvainai」，後來波斯國家進貢狻猊，其名稱又受到波斯語「shir」影響，改稱為獅子。

起初東漢的石獅像和西亞的十分相似，然而隨著時間流逝，製作石獅像的工匠沒有看過真實的獅子，導致造型越來越走樣。更有趣的是，真實的母獅沒有鬃毛，但古代工匠並不知道，為了區分石獅像的性別，他們特別發明了幾個特徵，包含左雄右雌，以及公獅捲毛、母獅直毛，更直接的方法就是在母獅腳邊設計小獅子。

而石獅像除了擺設以外，也象徵勇武，這點主要是受到古希臘文化的影響，像是在唐三彩的陶俑中，可以發現有不少頭戴獅皮帽或虎皮帽的形象，而這個英雄形象就是來自於古希臘。

後來也衍生出石獅像的辟邪作用，因為華人社會自古以來有所謂的「猛獸禁忌」，為了不讓邪鬼進入宅邸，就必須依靠更加兇惡的形象，像是最早的門神神荼、鬱壘，以及較常見的門神秦瓊、尉遲恭，都是凶狠的猛將；除此之外還可以依靠猛獸，例如獅子、老虎，還有神獸獬豸等，都能夠負擔起守門的重任。