非洲東部國家坦尚尼亞發生一起船難意外，當地某家族成員共同搭船，準備參與在船難中離世的親人喪禮，未料船隻航行途中竟離奇翻覆，導致至少10人死亡。

根據《新華網》報導，這起事件發生在坦尚尼亞的半自治區尚吉巴（Zanzibar），今年1月4日一艘船隻在航行過程中意外翻覆。當地警察指揮官理查德（Richard Mchomvu）指出，這艘船從查凱查凱（Chakechake）出發，預計在潘扎島（Panza Islet）靠岸，而船上乘客全都來自於同一個家族，準備參加事發當日下午6點的一場親人喪禮，弔詭的是，死者也是在印度洋因為船難不幸死亡。

翻覆意外發生後，官方救援組織和該地區的居民、漁民共同參與搜救，但由於海浪過大，再加上當時天色已暗，救難人員的視線受阻，最終只有15人成功獲救，另有10人罹難。理查德表示，因為船上沒有乘客名單，所以不清楚到底有多少乘客搭乘，但預估可能有30、40人，甚至更多。

至於引發船難的原因仍是未解之謎，當地居民接受採訪時，透露事發當時海面相當平靜，也沒有什麼強風或強浪，因此推測翻船的真正原因應該是「超載」，且類似事件也經常在該處發生。而尚吉巴總統海珊（Hussein Ali Mwinyi）也致電慰問罹難者家屬，表示他對10位無辜公民死亡感到相當悲痛。