英國一名女子為了慶祝好友生日，和一大群人到餐廳用餐，未料大家玩得太開心、喝了許多酒，有點微醺的女子為了撿起掉在沙發後方的外套，竟直接「倒栽蔥」卡在洞裡長達10分鐘，朋友見狀全都笑翻了，最後在2名男店員的幫助下，才終於結束這場鬧劇。

根據《每日星報》報導，40歲女子克拉克（Lindsay Clark）日前為了慶祝好友生日，和一大群朋友到一間早午餐店用餐，因為大家都很開心，所以當下喝了非常多的酒，有點微醺的她不小心把朋友的外套丟到沙發轉角的縫隙中，沒想到她為了把外套撿起來，竟整個人以「倒栽蔥」的方式卡在縫隙裡，不管朋友們怎麼拉都拉不出來。

克拉克不斷晃動雙腿求救，但一旁的朋友全都笑到不行，連忙用手機將這幕拍攝下來，後來大家也找來2名餐廳男員工幫忙，只見他們一人抱住一條腿，奮力往上拉，受困近10分鐘，克拉克才終於被救出，不過2名店員也因此滿臉漲紅、氣喘吁吁，而其中一人還好心地將一開始掉進縫隙的外套撿起來。

克拉克透露，由於沙發的背面是木製的，導致她的胸部和腹部都有大片瘀青，腿部留下抓痕，不過就算她在當天糗態百出，克拉克仍樂觀地表示：「這雖然很丟臉，但沒有毀了那一天，因為我的朋友都知道我是這樣的人」，之後克拉克還將自己被卡住的影片上傳到臉書，吸引大批網友朝聖。

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